Неизвестные открыли стрельбу в Дербенте и Махачкале, погибли полицейские
МВД: Сотрудник полиции погиб при обстреле синагоги и церкви в Дагестане
Сотрудник полиции погиб при обстреле синагоги и церкви в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
Кадры из Дербента. Видео © Telegram / Мой Дербент
"По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Кадры из Дербента. Фото © SHOT
Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: правоохранители ищут седан "Фольксваген-Поло" белого цвета, госномер 921. Как пишет SHOT, нападавшие, скрываясь, подожгли православную церковь и синагогу.
Кроме того, сообщается о перестрелке и в Махачкале. Неизвестные открыли огонь на улицах по полицейским машинам.
Ранее Life.ru сообщал о том, как в Подмосковье неадекват поджёг коттедж, метнул в пожарных топором и открыл стрельбу. Всё произошло в коттеджном посёлке "Шелест" в деревне Минаево. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина начал палить из травмата. Кроме того, ему чем-то не угодила рядом стоящая машина — он разбил ногой боковое стекло.