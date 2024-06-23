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23 июня, 15:55

Неизвестные открыли стрельбу в Дербенте и Махачкале, погибли полицейские

МВД: Сотрудник полиции погиб при обстреле синагоги и церкви в Дагестане

Сотрудник полиции погиб при обстреле синагоги и церкви в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Кадры из Дербента. Видео © Telegram / Мой Дербент

"По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кадры из Дербента. Фото © SHOT

Кадры из Дербента. Фото © SHOT

Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: правоохранители ищут седан "Фольксваген-Поло" белого цвета, госномер 921. Как пишет SHOT, нападавшие, скрываясь, подожгли православную церковь и синагогу.

Кроме того, сообщается о перестрелке и в Махачкале. Неизвестные открыли огонь на улицах по полицейским машинам.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как в Подмосковье неадекват поджёг коттедж, метнул в пожарных топором и открыл стрельбу. Всё произошло в коттеджном посёлке "Шелест" в деревне Минаево. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина начал палить из травмата. Кроме того, ему чем-то не угодила рядом стоящая машина — он разбил ногой боковое стекло.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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