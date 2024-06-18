В Рязани мужчина открыл стрельбу на заводе, погибла бухгалтер

В Рязани мужчина открыл стрельбу на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка", в результате погиб человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"18 июня 2024 года в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина произвёл не менее трёх выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в отношении двух лиц", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В прокуратуре добавили, что один человек погиб на месте, другой госпитализирован. Злоумышленник задержан.

По данным Mash, стрельбу открыл поставщик запчастей. Он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника, с которым, по предварительным данным, приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам.