Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой задержали
МВД: Задержан подозреваемый в стрельбе на дороге к монастырю под Калугой
Силовики задержали мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Как написала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, им оказался 31-летний житель города Сосенский.
"В настоящее время мужчина, 31-летний житель города Сосенский, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие. По данному факту следователем МО МВД России "Козельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ", — сообщила Волк и добавила, что мотивы преступника выясняются.
Напомним, что вечером 12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области. Он остановил автомобиль с целью ограбления и несколько раз выстрелил из ружья. Ранение получила женщина-иконописец. Life.ru публиковал видео стрельбы.
Telegram / SHOT