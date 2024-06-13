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13 июня, 03:46

Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой задержали

МВД: Задержан подозреваемый в стрельбе на дороге к монастырю под Калугой

Силовики задержали мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Как написала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, им оказался 31-летний житель города Сосенский.

"В настоящее время мужчина, 31-летний житель города Сосенский, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие. По данному факту следователем МО МВД России "Козельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ", — сообщила Волк и добавила, что мотивы преступника выясняются.

Стало известно о состоянии женщины-иконописца, раненной на трассе под Калугой
Стало известно о состоянии женщины-иконописца, раненной на трассе под Калугой

Напомним, что вечером 12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области. Он остановил автомобиль с целью ограбления и несколько раз выстрелил из ружья. Ранение получила женщина-иконописец. Life.ru публиковал видео стрельбы.

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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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