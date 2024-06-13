Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой задержали

Силовики задержали мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Как написала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, им оказался 31-летний житель города Сосенский.

"В настоящее время мужчина, 31-летний житель города Сосенский, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие. По данному факту следователем МО МВД России "Козельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ", — сообщила Волк и добавила, что мотивы преступника выясняются.