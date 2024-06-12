Неизвестный открыл стрельбу из ружья на трассе под Калугой, ранена женщина

Неизвестный открыл стрельбу на трассе в Калужской области. По информации телеграм-канала SHOT , ранение получила женщина.

Как сообщили свидетели происшествия, мужчина с ружьём выстрелил в воздух и землю. Рикошетом женщина получила лёгкую травму, её жизни ничего не угрожает. В эти минуты идёт поиск преступника, место происшествия оцеплено.