Неизвестный открыл стрельбу из ружья на трассе под Калугой, ранена женщина
SHOT: Неизвестный открыл стрельбу на трассе в Калужской области, ранена женщина
Неизвестный открыл стрельбу на трассе в Калужской области. По информации телеграм-канала SHOT, ранение получила женщина.
Как сообщили свидетели происшествия, мужчина с ружьём выстрелил в воздух и землю. Рикошетом женщина получила лёгкую травму, её жизни ничего не угрожает. В эти минуты идёт поиск преступника, место происшествия оцеплено.
Ранее нетрезвый житель Якутска устроил стрельбу с балкона собственного дома. Мужчина открыл огонь по припаркованным во дворе автомобилям из нарезного ружья, полностью разрядив десятизарядный магазин.
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