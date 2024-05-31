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31 мая, 03:44

Вооружённый до зубов неадекват стал стрелять с балкона в алкогольном психозе

Мужчина в состоянии алкогольного психоза открыл стрельбу в Якутске

Мужчина открыл огонь по машинам в Якутске. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

Мужчина открыл огонь по машинам в Якутске. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

Нетрезвый житель Якутска устроил стрельбу с балкона собственного дома. Мужчина открыл огонь по припаркованным во дворе автомобилям из нарезного ружья, полностью разрядив десятизарядный магазин. Подробности происшествия озвучила пресс-служба МВД по Республике Саха.

Неадеквата с боевым оружием запечатлели очевидцы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как полуобнажённый мужчина с винтовкой в руках совершает выстрел за выстрелом.

Мужчина открыл огонь по машинам в Якутске. Видео © Telegram / SD Новости Якутии

Избежать трагедии удалось благодаря оперативным действиям силовиков, которые быстро прибыли на место происшествия и задержали стрелка. Им оказался 40-летний местный житель. Подоспевшая бригада скорой помощи установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного психоза. Также выяснилось, что он не выходил из запоя около десяти дней. В доме был обнаружен целый арсенал законно приобретённого оружия.

"Мужчина произвёл не менее десяти выстрелов из нарезного зарегистрированного на его имя ружья по припаркованным во дворе дома двум иномаркам. При этом в квартире находились двое несовершеннолетних детей. Мать подростков к этому времени ушла на работу. Обнаруженные по месту жительства другое оружие и боеприпасы также изъяты", — отчитались в МВД.

Мужчина открыл огонь по машинам в Якутске. Фото © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

Мужчина открыл огонь по машинам в Якутске. Фото © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

Росгвардия показала видео штурма квартиры устроившего стрельбу в Петербурге
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Схожий персонаж тревожит жителей подмосковного Ногинска. Мужчина постоянно стреляет по автомобилям из травматического пистолета, прокалывает колёса и гуляет с ножом по детским площадкам.

Илья Пушкарев
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