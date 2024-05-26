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26 мая, 04:23

Росгвардия показала видео штурма квартиры устроившего стрельбу в Петербурге

Опубликовано видео штурма квартиры мужчины, устроившего стрельбу в Невском районе Санкт-Петербурга. Соответствующее видео размещено в телеграм-канале местного управления Росгвардии.

Росгвардия штурмует квартиру петербургского стрелка. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга

На кадрах видно, как бойцы СОБРа выбивают входную дверь кувалдой, после чего входят в помещение.

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Напомним, в субботу, 25 мая, в Невском районе Санкт-Петербурга на Народной улице произошла стрельба. Как только полицейские приехали на место вызова, 59-летний злоумышленник открыл огонь и забаррикадировался в квартире. Силовики вели переговоры со злоумышленником несколько часов, но безрезультатно. В ходе задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. Во время штурма квартиры он, вероятно, получил тяжёлые контузии, после чего умер в больнице. Злоумышленник ранее был судим по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством.

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Кадр из видео Telegram / Росгвардия Петербурга

Лариса Сафронова
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