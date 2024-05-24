Массовая драка со стрельбой в Москве вылилась в дело о покушении на убийство
СК переквалифицировал дело о драке со стрельбой в Москве в покушение на убийство
Сотрудники Следственного комитета Москвы ужесточили статью по факту драки со стрельбой, которая произошла вечером 21 мая на улице Медынской в Бирюлёве. Дело было заведено по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (статья 111 УК РФ) и "Хулиганство" (статья 213 УК РФ), теперь речь идёт о "Покушении на убийство", сообщили в пресс-службе СК РФ.
СК Москвы взял в производство уголовное дело, возбуждённое по факту драки со стрельбой в столице. Видео © Telegram / Столичный СК
"Следователями столичного СК принято к производству уголовное дело, возбуждённое органами полиции (ст. 111 УК РФ) по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 30 п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении.
Четверых подозреваемых задержали, им от 25 до 34 лет, сейчас с ними проводятся соответствующие мероприятия. Следствие подаст ходатайство о заключении их под стражу.
Напомним, что вечером 21 мая в Москве на улице Медынской случилась потасовка, в процессе которой в ход пошли ножи и огнестрельное оружие. Свидетели побоища сообщали как минимум о трёх выстрелах. Через некоторое время вооружённые участники драки скрылись на машинах, остальные сделали это на своих двоих. Сообщалось о четверых раненых. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали семерых правонарушителей, участвовавших в конфликте.
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