Уголовное дело возбуждено после драки с участием игроков красноярского "Енисея"
Один из зачинщиков драки — защитник Вячеслав Бардыбахин. Обложка © VK / ФК "Енисей" | Красноярск
МВД Красноярска сообщило о возбуждении уголовного дела по факту конфликта на базе отдыха "Зелёнка". Зачинщиками драки стали нетрезвые футболисты ФК "Енисей", которые избили одного из отдыхающих.
"Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы", — уточнили правоохранители.
Напомним, что пьяные игроки "Енисея" устроили драку с отдыхающими 13 мая. Футболистам не понравилось, что туристы жаловались на их шумное поведение правоохранителям. Одному из оппонентов спортсмены проломили лобную кость. Главный тренер красноярского ФК Андрей Тихонов заявил, что не несёт ответственности за действия команды вне стадиона.