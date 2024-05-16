Игроки "Енисея" могут сесть за избиение "крысёнышей" на отдыхе в "лучших традициях" Кокорина и Мамаева
SHOT: Футболисты "Енисея" Хозин и Бардыбахин могут получить 15 суток за драку
Футболистам из ФК "Енисей", которые стали участниками драки на базе отдыха в Красноярске, может грозить до 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на пострадавших от рук спортсменов, которых те окрестили "крысёнышами".
Пострадавшие рассказывают о драке, которую устроили футболисты ФК "Енисей" на базе отдыха. Видео © Telegram / SHOT
Лилия и её муж Кирилл, чей отдых на базе "Зелёнка" омрачили буйные спортсмены, рассказали детали "весёлой ночки". По их словам, из-за подвыпивших атлетов на территорию дважды приезжал наряд сотрудников Росгвардии. Однако каждый раз, почуяв приближение правоохранителей, игроки "Енисея" Владимир Хозин, Андрей Окладников и Вячеслав Бардыбахин оперативно убавляли громкость музыки и вели себя так, как будто их и вовсе там нет.
Когда семья собиралась покидать базу отдыха, к ним подошли футболисты и попробовали договориться. На контакт с фразой "Ну чё, крысёныши?" попробовал пойти Владимир Хозин. Но уже вскоре он набросился на отдыхавших. Бардыбахин собрался помочь ему отметелить недругов, но его попытался остановить супруг Лилии Кирилл, которому 21-летний защитник "Енисея" в итоге проломил лобную кость.
Бардыбахин позднее утверждал, что он лишь хотел не дать в обиду своего товарища по команде. Сейчас полиция проводит проверку, а футболисты "Енисея" находятся в отделении. Пострадавшие сообщили, что игрок обороны Владимир Хозин решил пойти в атаку, написав на них встречное заявление, поскольку он считает, что это они во всём виноваты, так как сами спровоцировали дисциплинированных спортсменов. Правоохранители опрашивают всех участников потасовки. В ближайшее время игроки красноярского футбольного клуба могут совершить трансфер в ФК "Следственный изолятор" на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство".
Как уже писал Life.ru, игроки футбольного клуба "Енисей" после пьяной драки на базе отдыха в Красноярске попробовали откупиться, предложив пострадавшим 250 тысяч рублей с барского плеча из своей скромной зарплаты. На защитника Владимира Хозина, который был одним из зачинщиков, составили административный протокол.
Telegram / SHOT