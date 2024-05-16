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Регион

На футболиста "Енисея" составили протокол за пьяную драку на отдыхе

16 мая, 07:48
Футболист "Енисея" Владимир Хозин. Фото © Vk.com / ФК "Енисей" | Красноярск

Футболист "Енисея" Владимир Хозин. Фото © Vk.com / ФК "Енисей" | Красноярск

На футболиста красноярского "Енисея" Владимира Хозина составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ранее он вместе с коллегами стал участником драки на базе отдыха в Красноярске.

"Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным СМИ, среди участников драки, помимо Хозина, были ещё двое футболистов клуба — Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

В клубе также отреагировали на происшествие, подчеркнув, что примут меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

"Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион — Красноярский край", заявили в ФК "Енисей".

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Напомним, нетрезвые футболисты красноярского "Енисея" 13 мая устроили драку на местной базе отдыха "Зелёнка". По словам очевидцев, футболисты шумно себя вели, при этом на просьбы других гостей базы отдыха и её администрации не реагировали. Дважды утихомиривать гуляк приезжала Росгвардия, однако это не помогло, а лишь разозлило спортсменов. Игроки Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин, возмущённые тем, что соседи на них пожаловались, пошли выяснять отношения, назвав оппонентов "крысёнышами".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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