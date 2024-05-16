Игроки "Енисея" избили семью на базе отдыха в Красноярске и пытались откупиться

Нетрезвые футболисты красноярского "Енисея" 13 мая устроили драку на местной базе отдыха "Зелёнка", а после того, как пострадавшие написали заявление в полицию, попытались откупиться от них за 250 тысяч рублей. Об этом написал телеграм-канал SHOT.

Футболисты красноярского "Енисея" устроили пьяную драку на базе отдыха. Видео © SHOT

По словам очевидцев, у футболистов громко играла музыка, они шумно себя вели, при этом на просьбы других гостей базы отдыха и её администрации не реагировали. Дважды утихомиривать гуляк приезжала Росгвардия, однако это не помогло, а лишь разозлило спортсменов. Игроки Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин, возмущённые тем, что соседи на них пожаловались, пошли выяснять отношения, начав диалог со слов "Ну чё, крысёныши?". Женщины, "посмевшие" натравить на них силовиков, удостоились матов и оскорблений. Мужчин же, вступившихся словесно за своих жён, доблестные енисейцы решили вразумить кулаками.

В итоге на место снова были вызваны росгвардейцы, а также скорая помощь: один из избитых получил сотрясение мозга и перелом лобной кости. После этого пострадавшие направились в отдел полиции. На другой день от одноклубника буйных футболистов они получили предложение о моральной компенсации, однако ответили отказом: люди намерены добиться справедливого наказания для спортсменов. Правоохранители продолжают выяснять подробности случившегося.