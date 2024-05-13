Нокаут из-за супа: Неадекват вырубил официанта, так как не мог определиться с блюдом

В подмосковном посёлке Монино клиент вырубил официанта, так как не знал, какое блюдо заказать. Как сообщает SHOT, неравный бой произошёл в баре "Ильф и Петров".

Официант, который получил черепно-мозговую травму после удара клиента в баре в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, трое посетителей сильно выпили, решили поесть горячее и, как отметили очевидцы, грубо приказали 25-летнему официанту Фёдору принести им суп, не уточняя, какой именно. Тот предложил им выбрать в меню конкретную позицию и сказал, что подойдёт через пару минут, однако мужчин это не устроило.

Компания попыталась вытащить официанта на улицу за волосы, однако тому удалось отбиться. Позже один из раздосадованных посетителей ворвался в бар и ударил Фёдора в лицо, когда тот принимал заказ. В результате у парня случился припадок, но его откачала мама, которая работает в том же заведении (это семейный бизнес, отец Фёдора тоже трудится в баре).