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15 мая, 22:09

Предстоит операция: В ЦСКА раскрыли характер тяжёлой травмы вратаря Торопа

У столкнувшегося головой вратаря ЦСКА диагностированы переломы костей лица

Владислав Тороп. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Владислав Тороп. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Медобследование выявило множественные переломы костей лица у вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

"У Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре", — написал Брейдо в телеграм-канале.

Утром 16 мая на спецтранспорте футболиста доставят из Санкт-Петербурга в Москву, где будет определена тактика дальнейшего лечения. Вероятнее всего, ему потребуется операция, рассказал журналистам руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.

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Напомним, вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму в матче Кубка России с "Зенитом", когда столкнулся головами с игроком соперников Нурали Алипом. Футболиста увезли с поля на медкаре.

Артур Лапсаков
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