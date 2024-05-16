Предстоит операция: В ЦСКА раскрыли характер тяжёлой травмы вратаря Торопа

Медобследование выявило множественные переломы костей лица у вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

"У Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре", — написал Брейдо в телеграм-канале.

Утром 16 мая на спецтранспорте футболиста доставят из Санкт-Петербурга в Москву, где будет определена тактика дальнейшего лечения. Вероятнее всего, ему потребуется операция, рассказал журналистам руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.