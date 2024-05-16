Предстоит операция: В ЦСКА раскрыли характер тяжёлой травмы вратаря Торопа
У столкнувшегося головой вратаря ЦСКА диагностированы переломы костей лица
Владислав Тороп. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Медобследование выявило множественные переломы костей лица у вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
"У Владислава Торопа диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа. Сейчас он находится под контролем врачей в стационаре", — написал Брейдо в телеграм-канале.
Утром 16 мая на спецтранспорте футболиста доставят из Санкт-Петербурга в Москву, где будет определена тактика дальнейшего лечения. Вероятнее всего, ему потребуется операция, рассказал журналистам руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.
Напомним, вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму в матче Кубка России с "Зенитом", когда столкнулся головами с игроком соперников Нурали Алипом. Футболиста увезли с поля на медкаре.