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15 мая, 19:14

Вратарь ЦСКА Тороп получил сотрясение мозга и был заменён в матче с "Зенитом"

Владислав Тороп. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Владислав Тороп. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп получил сотрясение мозга в матче Кубка России с "Зенитом". Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

"Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжёлое сотрясение мозга. Сейчас его на скорой везут в одну из ближайших клиник для диагностики", — написал Брейдо в телеграм-канале.

Тороп столкнулся головами с игроком петербуржцев Нуралы Алипом по ходу первого тайма и был заменён. Вместо него в игру вступил 19-летний Владимир Шайхутдинов.

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Также из-за повреждений поле покинули защитник армейцев Мойзес и нападающий "Зенита" Артур.

Ранее в первом тайме из-за травм был заменён игрок хозяев Артур

Команды ведут борьбу за выход в суперфинал Кубка России. Первый матч, состоявшийся в Москве, завершился ничьей — 1:1. В решающей игре за трофей их ждёт калининградская "Балтика", выбившая "Спартак".

Артур Лапсаков
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