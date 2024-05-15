Вратарь ЦСКА Тороп получил сотрясение мозга и был заменён в матче с "Зенитом"

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп получил сотрясение мозга в матче Кубка России с "Зенитом". Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

"Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжёлое сотрясение мозга. Сейчас его на скорой везут в одну из ближайших клиник для диагностики", — написал Брейдо в телеграм-канале.

Тороп столкнулся головами с игроком петербуржцев Нуралы Алипом по ходу первого тайма и был заменён. Вместо него в игру вступил 19-летний Владимир Шайхутдинов.

Также из-за повреждений поле покинули защитник армейцев Мойзес и нападающий "Зенита" Артур.

Ранее в первом тайме из-за травм был заменён игрок хозяев Артур