"Ядовитые слухи": Медведев прокомментировал информацию о жёстком разговоре с игроками "Зенита"

Информация об оскорбительном обращении к игрокам "Зенита" после проигрыша футболистам ЦСКА (0:1) в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует действительности. Об этом заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Медведев якобы ворвался в раздевалку после матча и провёл жёсткий разговор с футболистами. Уточнялось, что в ходе общения он якобы резко высказался в адрес игроков "Зенита". Стоит отметить, что после поражения от ЦСКА команда из Петербурга опустилась на второе место в РПЛ, пропустив вперёд "Динамо". Отставание от первого места составляет всего два очка.