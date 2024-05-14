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14 мая, 12:48

"Ядовитые слухи": Медведев прокомментировал информацию о жёстком разговоре с игроками "Зенита"

В "Зените" назвали слухами информацию о жёстком разговоре после матча с ЦСКА

Информация об оскорбительном обращении к игрокам "Зенита" после проигрыша футболистам ЦСКА (0:1) в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует действительности. Об этом заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

"Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами", — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Медведев якобы ворвался в раздевалку после матча и провёл жёсткий разговор с футболистами. Уточнялось, что в ходе общения он якобы резко высказался в адрес игроков "Зенита". Стоит отметить, что после поражения от ЦСКА команда из Петербурга опустилась на второе место в РПЛ, пропустив вперёд "Динамо". Отставание от первого места составляет всего два очка.

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Наталья Исакова
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