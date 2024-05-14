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14 мая, 08:05

"Зенит" 25 мая подпишет новый контракт с главным тренером Семаком

Сергей Семак. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Сергей Семак. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак подпишет новый пятилетний контракт с клубом 25 мая. Об этом сообщила председатель совета директоров команды Елена Илюхина.

"Достигнута договорённость с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба и ключевых игроков, внёсших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды "Зенита", — цитирует её пресс-служба "Зенита".

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. Под руководством 48-летнего тренера клуб пять раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

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Ранее серб Саша Илич стал новым главным тренером футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Сроки контракта с 46-летним иностранцем не указаны. Первый же матч с ним команда сыграла вничью — 0:0.

Матвей Константинов
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