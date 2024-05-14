"Зенит" 25 мая подпишет новый контракт с главным тренером Семаком

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак подпишет новый пятилетний контракт с клубом 25 мая. Об этом сообщила председатель совета директоров команды Елена Илюхина.

"Достигнута договорённость с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба и ключевых игроков, внёсших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды "Зенита", — цитирует её пресс-служба "Зенита".