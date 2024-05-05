"Пари НН" сыграл вничью со "Спартаком" под руководством нового тренера

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:0.

Это был первый матч нижегородцев под руководством Саши Илича, который сменил на этом месте уволенного после серии поражений Сергея Юрана.

"Спартак" набрал 43 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. "Пари НН" с 29 баллами идёт на 11-й строчке.