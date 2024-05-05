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4 мая, 23:17

"Краснодар" уступил "Зениту" право быть первым в РПЛ

"Краснодар" проиграл "Ахмату" и упустил возможность обойти "Зенит"

Момент из матча между "Краснодаром" и "Ахматом". Обложка © Telegram / ФК "Краснодар" канал

Момент из матча между "Краснодаром" и "Ахматом". Обложка © Telegram / ФК "Краснодар" канал

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги со счётом 0:1 и не смог обойти "Зенит" в борьбе за первое место в турнирной таблице.

Единственный гол — на счету Мохамеда Конате на 46-й минуте.

В активе "быков" осталось 50 очков, клуб занимает второе место. Лидирующий "Зенит" также имеет в активе 50 очков, но свой матч 27-го тура проведёт 6 мая, когда в Воронеже сыграет с "Факелом". "Ахмат" одержал четвёртую победу подряд и поднялся на десятое место, набрав 32 очка.

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Ранее определились финалисты Пути регионов Кубка России. За выход в суперфинал сразятся "Балтика" и "Спартак". Матч состоится в период с 14 по 16 мая.

Артур Лапсаков
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