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4 мая, 08:45

Названо имя нового главного тренера ФК "Пари НН", это впервые иностранец

ФК "Пари НН" объявил о назначении серба Саши Илича главным тренером команды

Серб Саша Илич стал новым главным тренером футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" вместо уволенного ранее Сергея Юрана. Об этом объявила пресс-служба клуба.

Таким образом, он стал первым иностранным тренером в истории команды. Правда, сроки контракта с 46‑летним сербским специалистом не указаны. За плечами у Илича большой опыт. Он тренировал "Атромитос" с октября 2023 года. Также он успел поработать с софийским ЦСКА и сербским ФК "Чукарички".

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Юран был экстренно прооперирован
Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Юран был экстренно прооперирован

Напомним, главный тренер нижегородского ФК "Пари НН" Сергей Юран покинул занимаемый пост после разгромного поражения от "Ахмата" со счётом 1:5. Исполняющим обязанности наставника был назначен Антон Хазов.

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fcnn.ru

Андрей Бражников
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