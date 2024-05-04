Названо имя нового главного тренера ФК "Пари НН", это впервые иностранец

Таким образом, он стал первым иностранным тренером в истории команды. Правда, сроки контракта с 46‑летним сербским специалистом не указаны. За плечами у Илича большой опыт. Он тренировал "Атромитос" с октября 2023 года. Также он успел поработать с софийским ЦСКА и сербским ФК "Чукарички".