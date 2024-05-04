Названо имя нового главного тренера ФК "Пари НН", это впервые иностранец
ФК "Пари НН" объявил о назначении серба Саши Илича главным тренером команды
Серб Саша Илич стал новым главным тренером футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" вместо уволенного ранее Сергея Юрана. Об этом объявила пресс-служба клуба.
Таким образом, он стал первым иностранным тренером в истории команды. Правда, сроки контракта с 46‑летним сербским специалистом не указаны. За плечами у Илича большой опыт. Он тренировал "Атромитос" с октября 2023 года. Также он успел поработать с софийским ЦСКА и сербским ФК "Чукарички".
Напомним, главный тренер нижегородского ФК "Пари НН" Сергей Юран покинул занимаемый пост после разгромного поражения от "Ахмата" со счётом 1:5. Исполняющим обязанности наставника был назначен Антон Хазов.
fcnn.ru