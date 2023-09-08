Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Юран был экстренно прооперирован

Главный тренер футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран был срочно прооперирован. Об этом сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов, но не уточнил диагноз.

"Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды "Пари НН", был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведён в обычную палату", — написал он.

Гендиректор клуба пообещал держать на контроле процесс реабилитации 54-летнего тренера, а также заверил, что тренировки футболистов продолжаются. Кроме того, он призвал не заниматься домыслами на фоне случившегося. Юран должен был поучаствовать в матче памяти шестикратного чемпиона РФ в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но теперь этого не будет из-за операции.