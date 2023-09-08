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8 сентября, 13:04

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Юран был экстренно прооперирован

<p>Сергей Юран. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Сергей Юран. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Главный тренер футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран был срочно прооперирован. Об этом сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов, но не уточнил диагноз.

"Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды "Пари НН", был прооперирован в одной из клиник. Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведён в обычную палату", написал он.

Гендиректор клуба пообещал держать на контроле процесс реабилитации 54-летнего тренера, а также заверил, что тренировки футболистов продолжаются. Кроме того, он призвал не заниматься домыслами на фоне случившегося. Юран должен был поучаствовать в матче памяти шестикратного чемпиона РФ в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя, но теперь этого не будет из-за операции.

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"Ростов" потерпел поражение от "Пари НН", проиграв четвёртый матч из пяти последних

Напомним, в апреле Сергей Юран сменил Артёма Горлова на посту главного тренера ФК "Пари Нижний Новгород". До этого он работал в тренерском штабе столичного "Спартака", ярославского "Шинника", казахстанского "Локомотива", подмосковных "Химок" и т.д.

Татьяна Миссуми
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