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26 августа, 19:16

"Ростов" потерпел поражение от "Пари НН", проиграв четвёртый матч из пяти последних

"Ростов" проиграл "Пари НН" в гостевом матче РПЛ

"Пари Нижний Новгород" добился победы над "Ростовом" в матче шестого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе нижегородцев и завершилась со счётом 1:0.

Единственный точный удар на 60-й минуте нанёс Николай Калинский, оказавшийся первым на добивании после нереализованного пенальти Тимуром Сулеймановым.

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"Пари НН" набрал семь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Ростовчане с теми же семью баллами идут следом — на девятой строчке.

Для "Ростова" это поражение стало четвёртым в последних пяти играх во всех турнирах. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромно уступили "Крыльям Советов" и "Сочи" в РПЛ, а также проиграли "Уралу" в Кубке России. Единственная победа была одержана над "Рубином" в Премьер-лиге.

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Ранее бывший тренер ростовчан Сергей Балахнин посчитал, что сейчас Карпин важнее для "Ростова", нежели для сборной России, которая с 4 по 12 сентября проведёт тренировочный сбор.

Обложка ©

t.me / ФК "Пари Нижний Новгород"

Артур Лапсаков
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