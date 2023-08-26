"Ростов" потерпел поражение от "Пари НН", проиграв четвёртый матч из пяти последних
"Ростов" проиграл "Пари НН" в гостевом матче РПЛ
"Пари Нижний Новгород" добился победы над "Ростовом" в матче шестого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем стадионе нижегородцев и завершилась со счётом 1:0.
Единственный точный удар на 60-й минуте нанёс Николай Калинский, оказавшийся первым на добивании после нереализованного пенальти Тимуром Сулеймановым.
"Пари НН" набрал семь очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Ростовчане с теми же семью баллами идут следом — на девятой строчке.
Для "Ростова" это поражение стало четвёртым в последних пяти играх во всех турнирах. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромно уступили "Крыльям Советов" и "Сочи" в РПЛ, а также проиграли "Уралу" в Кубке России. Единственная победа была одержана над "Рубином" в Премьер-лиге.
Ранее бывший тренер ростовчан Сергей Балахнин посчитал, что сейчас Карпин важнее для "Ростова", нежели для сборной России, которая с 4 по 12 сентября проведёт тренировочный сбор.
t.me / ФК "Пари Нижний Новгород"