Сергей Юран уволен из "Пари НН" после шести поражений подряд

Главный тренер нижегородского ФК "Пари НН" Сергей Юран покинул занимаемый пост после разгромного поражения от "Ахмата" со счётом 1:5. Совет директоров уже принял отставку специалиста, написал в соцсетях генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба "Пари НН", — сказано в сообщении.

Мелик-Гусейнов уточнил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Антон Хазов. Также генеральный директор анонсировал и другие кадровые перестановки, о которых будет объявлено в ближайшее время.