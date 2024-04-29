Сергей Юран уволен из "Пари НН" после шести поражений подряд
Сергей Юран. Обложка © Telegram / ФК "Пари Нижний Новгород"
Главный тренер нижегородского ФК "Пари НН" Сергей Юран покинул занимаемый пост после разгромного поражения от "Ахмата" со счётом 1:5. Совет директоров уже принял отставку специалиста, написал в соцсетях генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
"От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба "Пари НН", — сказано в сообщении.
Мелик-Гусейнов уточнил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Антон Хазов. Также генеральный директор анонсировал и другие кадровые перестановки, о которых будет объявлено в ближайшее время.
Последние шесть матчей 26‑го тура Российской премьер‑лиги завершились для нижегородского клуба поражениями — от "Балтики", "Краснодара", "Оренбурга", "Динамо", "Локомотива" и "Ахмата". Игроки "Пари НН" забили в ворота соперников лишь восемь голов, пропустив при этом 21 мяч.