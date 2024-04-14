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14 апреля, 11:37

"Оренбург" продлил беспроигрышную серию до шести матчей

"Оренбург" обыграл "Пари НН" 3:1 и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

Футболист "Оренбурга". Обложка © Telegram / ФК "Оренбург"

Футболист "Оренбурга". Обложка © Telegram / ФК "Оренбург"

"Оренбург" на своём поле переиграл "Пари НН" в матче 24-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Владимир Обухов (2-я минута), Арсен Адамов (51-я) и коста-риканский легионер Джимми Марин (87-я). У гостей единственный гол на счету уругвайца Хуана Боселли (43-я).

В связи с мощным паводком в Оренбургской области матч проходил без видеопомощников главного судьи. А перед игрой прошёл сбор питьевой воды, продуктов и предметов первой необходимости для пострадавших от паводка. Символический удар по мячу в честь Дня космонавтики нанёс однокурсник Юрия Гагарина Анатолий Быков.

В турнирной таблице "Оренбург" занимает 12-е место с 26 очками, команда не проигрывает уже шесть матчей подряд (три победы, три ничьи). В следующем туре подопечные Давида Деограсии сыграют с лидером чемпионата "Зенитом" дома 21 апреля. "Пари НН" занимает десятое место с 28 очками, 21 апреля нижегородцы примут "Динамо".

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Напомним, накануне "Зенит" победил "Краснодар" в матче лидеров РПЛ. Петербуржцы одержали волевую победу.

Никита Никонов
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