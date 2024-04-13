Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 18:42

Локомотив и ЦСКА устроили голевую феерию в матче РПЛ

Дерби "Локомотива" и ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ завершилось со счётом 3:3

Фрагмент матча 24-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА. Обложка © Сайт ФК "Локомотив"

Фрагмент матча 24-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА. Обложка © Сайт ФК "Локомотив"

Столичные футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене" в Москве, завершилась со счётом 3:3.

В команде железнодорожников отличились Илья Самошников (44-я минута), Максим Глушенков (56) и Лукас Фасон (66). У армейцев голы в ворота противника забили Тамерлан Мусаев (53), Антон Заболотный (79) и Илья Агапов (87).

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. У ЦСКА в активе также 37 очков и четвёртая позиция. В следующем туре железнодорожники 20 апреля сразятся в Казани с "Рубином", а футболисты ЦСКА дома сыграют с грозненским "Ахматом".

Ранее Life.ru сообщал, что калининградская "Балтика" разгромила грозненский "Ахмат" в матче 24-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.

"Зенит" на выезде одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче лидеров РПЛ
"Зенит" на выезде одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче лидеров РПЛ
Наталья Исакова
  • Новости
  • рпл
  • ФК Локомотив
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров