Локомотив и ЦСКА устроили голевую феерию в матче РПЛ

Столичные футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене" в Москве, завершилась со счётом 3:3.

В команде железнодорожников отличились Илья Самошников (44-я минута), Максим Глушенков (56) и Лукас Фасон (66). У армейцев голы в ворота противника забили Тамерлан Мусаев (53), Антон Заболотный (79) и Илья Агапов (87).

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. У ЦСКА в активе также 37 очков и четвёртая позиция. В следующем туре железнодорожники 20 апреля сразятся в Казани с "Рубином", а футболисты ЦСКА дома сыграют с грозненским "Ахматом".