"Зенит" на выезде одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче лидеров РПЛ

Петербургский "Зенит" на выезде переиграл "Краснодар" в матче 24-го тура футбольной Российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в первом тайме открыли хозяева: на 16-й минуте отличился уругвайский защитник Лукас Оласа. Однако второй тайм остался за сине-бело-голубыми. На 48-й минуте колумбийский нападающий Матео Кассьерра восстановил равенство на табло, а спустя 16 минут бразильский форвард Артур вывел действующих чемпионов России вперёд. В добавленное время арбитр матча Сергей Иванов удалил бразильского защитника хозяев Витора Тормену.

Таким образом, "Зенит" закрепился на первом месте с 47 очками. "Краснодар" идёт вторым с 43 очками. Петербуржцы в следующем туре сыграют дома с "Оренбургом" 21 апреля, а кубанская команда 19-го числа примет ФК "Факел".