"Балтика" нанесла историческое поражение "Ахмату" со счётом 7:1

В команде победителей отличились чилийский нападающий Анхело Энрикес (4-я минута), бразильский форвард Алекс Фернандес, оформивший хет‑трик (8, 41, 84), белорусский полузащитник Юрий Ковалёв (11), его соотечественник нападающий Виталий Лисакович (34) и полузащитник Максим Кузьмин (89). У хозяев поля гол в ворота соперника смог забить только болгарский форвард Светослав Ковачев (76). Стоит отметить, что для "Ахмата" это одно из крупнейших поражений в истории. В 1980 году команда со счётом 0:6 уступила минскому "Динамо" в матче Кубка СССР. В российской истории грозненцы проигрывали владикавказской "Алании" со счётом 0:5 в 2012 году. "Балтика" же установила рекорд российского чемпионата в XXI веке, забив пять голов за первый тайм.