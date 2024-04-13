"Балтика" нанесла историческое поражение "Ахмату" со счётом 7:1
"Балтика" на выезде разгромила "Ахмат" 7:1, забив 5 голов в первом тайме
Футболисты "Балтики". Обложка © Telegram / ФК "Балтика"
Калининградская "Балтика" разгромила грозненский "Ахмат" в матче 24-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 7:1 в пользу гостей.
В команде победителей отличились чилийский нападающий Анхело Энрикес (4-я минута), бразильский форвард Алекс Фернандес, оформивший хет‑трик (8, 41, 84), белорусский полузащитник Юрий Ковалёв (11), его соотечественник нападающий Виталий Лисакович (34) и полузащитник Максим Кузьмин (89). У хозяев поля гол в ворота соперника смог забить только болгарский форвард Светослав Ковачев (76). Стоит отметить, что для "Ахмата" это одно из крупнейших поражений в истории. В 1980 году команда со счётом 0:6 уступила минскому "Динамо" в матче Кубка СССР. В российской истории грозненцы проигрывали владикавказской "Алании" со счётом 0:5 в 2012 году. "Балтика" же установила рекорд российского чемпионата в XXI веке, забив пять голов за первый тайм.
В турнирной таблице калининградцы занимают 13-е место с 20 очками. У "Ахмата" также 20 очков и 14-я строчка. В следующем туре "Балтика" 20 апреля примет самарские "Крылья Советов", а "Ахмат" в тот же день в гостях сыграет с московским ЦСКА.
Ранее Life.ru сообщал, что московский "Спартак" проиграл на выезде ФК "Сочи" в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.