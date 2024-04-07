ЦСКА разгромил в Москве "Факел" со счётом 4:1 в матче 23-го тура РПЛ

Московский ЦСКА разгромил дома воронежский "Факел" в матче 23-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 4:1. Встреча прошла на "ВЭБ--арене".

В первом тайме на 36-й минуте счёт открыл Тамерлан Мусаев. Иван Обляков на 60-й укрепил преимущество армейцев. Узбекистанский нападающий Аббосбек Файзуллаев на 75-й минуте сделал разницу крупной, а Фёдор Чалов на 90-й минуте отправил в ворота гостей четвёртый мяч. Воронежцы смогли размочить счёт в добавленное время — отличился Василий Черов.

Перед началом матча символический удар по мячу нанесли начальник старших контролёров-распорядителей "ВЭБ-арены" Николай Подгурский и старший контролёр-распорядитель Александр Логинский, которые принимали участие в спасении людей при теракте в Crocus City Hall в Красногорске 22 марта. Все вырученные средства с матча ЦСКА направит семьям погибших и пострадавшим. Перед стартовым свистком игроки обеих команд вышли на поле в чёрных футболках с надписью "Крокус".

Главный тренер армейцев Владимир Федотов порадовался игре своих подопечных.

"С первых минут было непросто, играли против команды, которая отлично обороняется. Надо было вскрыть игру, после гола это вышло. Мы хорошо комбинировали, много получалось, голы были забиты после комбинаций", — приводит слова Федотова "Газета.ru".

ЦСКА с 36 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, "Факел" идёт 11-м с 26 очками. В следующем туре армейцев ждёт московское дерби против "Локомотива" 13 апреля, а воронежцы 14-го числа примут "Ростов".