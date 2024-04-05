Карпин и Онопко наказаны за оскорбления судьи на игре "Ростова" с "Химками" Главного тренера "Ростова" Карпина дисквалифицировали на один матч Кубка России 5 апреля, 12:05 Валерий Карпин. Обложка © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" / Михаил Шапаев

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин получил дисквалификацию на один матч Фонбет – Кубка России. Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам игры клуба с подмосковными "Химками".

"В протоколе была запись в отношении Карпина — выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании. Не было оскорбительных слов и выражений. Поэтому КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации. Он пропустит один матч Кубка России", — объяснил глава комитета Артур Григорьянц.

Кроме того, на два матча дисквалифицирован тренер "Ростова" Виктор Онопко, тоже присутствовавший на матче с "Химками". Ему, помимо отстранения, вменён штраф в 200 тысяч рублей. Онопко, по словам Григорьянца, оскорбил судью, в чём сам сознался, хотя использование ненормативной лексики признавать не стал.

Матч состоялся 2 апреля в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Карпин и Онопко получили красные карточки, так как начали грубо высказывать претензии судье. Игра завершилась со счётом 0:0, но "Ростов" обошёл соперника по итогам пенальти — 6:7.

Ранее сообщалось, что "Оренбург" одержал победу над "Ахматом" в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России и пробился в следующую стадию. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:0.

Авторы Татьяна Миссуми