Женский ФК "Спартак" впервые выиграл матч чемпионата России

Московский клуб "Спартак" одержал победу со счётом 6:1 над самарской командой "Крылья Советов" в рамках третьего тура женского чемпионата России по футболу. Голы забили Наталья Морозова (17-я минута), Кристина Черкасова (21), Наталья Машина (26, 70), Татьяна Морина (75) и Татьяна Чередина (81). У команды "Крылья Советов" единственный гол забила Маргарита Медведь (45).

"Спартак" собрал свой первый ЖФК 14 октября 2023 года в рамках первого чемпионата России. В первом матче проиграл на выезде "Зениту" со счётом 0:1, а затем сыграл вничью с "Чертаново" (0:0).

Команда поднялась на пятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В то же время "Крылья Советов", не набрав ни одного, занимают последнее, 13-е место. В следующем туре "Спартак" встретится с красноярским "Енисеем" 14 апреля, а "Крылья Советов" в этот же день отправятся в гости к казанскому "Рубину".