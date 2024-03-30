"Поторопились": В штабе "Спартака" нашли объяснение неудачному матчу с "Уралом"
Тренер "Спартака" Абаскаль назвал спешку причиной ничьи в игре с "Уралом"
Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" не смогли определить сильнейшего в матче 22-го тура Российской премьер-лиги, завершив встречу со счётом 0:0. По мнению тренера столичной команды Гильермо Абаскаля, от победы его подопечных отделила излишняя спешка.
На протяжении всей игры "гладиаторы" действовали в фарватере агрессивной тактики, совершая мощные атаки к штрафной зоне соперника. Защита "Урала" не справлялась с напором, оставляя нападающих "Спартака" наедине с голкипером Ильёй Помазуном. Однако вратарь каждый раз мастерски останавливал мяч, отказывая москвичам в возможности порадовать фанатов.
"Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу. К следующему матчу надо поправить моменты", — прокомментировал итоги матча на пресс-конференции Абаскаль.
Кстати, напомним, что вырученные от игры средства "Спартак" направит на помощь семьям погибших и пострадавшим в страшном теракте в "Крокус сити холле". То же самое сделает столичный ФК "Динамо", проигравший "Ростову". Накануне их встреча завершилась уверенной победой южан со счётом 4:1.