"Поторопились": В штабе "Спартака" нашли объяснение неудачному матчу с "Уралом"

Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" не смогли определить сильнейшего в матче 22-го тура Российской премьер-лиги, завершив встречу со счётом 0:0. По мнению тренера столичной команды Гильермо Абаскаля, от победы его подопечных отделила излишняя спешка.

На протяжении всей игры "гладиаторы" действовали в фарватере агрессивной тактики, совершая мощные атаки к штрафной зоне соперника. Защита "Урала" не справлялась с напором, оставляя нападающих "Спартака" наедине с голкипером Ильёй Помазуном. Однако вратарь каждый раз мастерски останавливал мяч, отказывая москвичам в возможности порадовать фанатов.