Польский защитник "Рубина" отказался отвернуться от России из-за угроз и проклятий

Польский футболист Мацей Рыбус, выступающий в качестве полузащитника в составе казанского ФК "Рубин", заявил, что настоящим мужчиной стал именно в России. В беседе с изданием sport.tvp он рассказал о том, как после начала специальной военной операции на Украине соотечественники стали присылать ему пожелания смерти и называли предателем.

"Писали, что я продался и меня должны призвать в Российскую армию. Говорили убраться к чёрту... И никогда не возвращаться в Польшу. Что я тряпка, предатель. Было больно, но я знал, что могу с этим столкнуться. У меня жена русская, двое сыновей, недвижимость и жизнь. Именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил своё будущее. Именно там я добился своих наибольших футбольных успехов", — поделился спортсмен.

Рыбус отметил, что за свою карьеру в профессиональном спорте не раз становился целью для жёсткой критики, но после начала украинского конфликта словно попал под настоящую лавину. Масштаб ненависти в какой-то момент был настолько велик, что футболист не справился с давлением и был вынужден свести к нулю свою активность в медиа. Он добавил, что не видит ни одной причины для того, чтобы покидать Россию, где он играет в футбол и никому этим не вредит, как и до начала событий на Украине.

Дебют польского футболиста в РПЛ произошёл в 2012 году, после трансфера из варшавской "Легии" в грозненский "Ахмат", тогда носивший название "Терек". В 2016 году Рыбус перешёл из "Ахмата" в французский "Лион", но год спустя возвратился в Россию, заключив контракт с "Локомотивом", в составе которого стал чемпионом РФ по футболу в 2018 году, дважды выиграл кубок страны в 2019 и 2021 годах и один раз — суперкубок в 2019 году. Летом 2022 года он перешёл в "Спартак", а в июне 2023-го — в "Рубин".