Украинский "Шахтёр" лишил футболиста зарплаты за лайк под постом о победе сборной России

Украинский футбольный клуб "Шахтёр" оштрафовал своего полузащитника Хусрава Тоирова за то, что тот поставил лайк под постом о победе сборной России над Сербией. Об этом сообщает портал "Футбол 24".

Уточняется, что Тоиров лишится месячной зарплаты, которая составляет примерно 300 тысяч гривен (700 тысяч рублей). Эти средства отправят на нужды ВСУ. 19-летний спортсмен поставил лайк под постом портала Sports.ru о победе российской команды в одной из соцсетей. Позднее полузащитник удалил отметку, однако это успели заметить представители "Шахтёра".

"Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чём обязательно будем отчитываться", — отметили в клубе.

Тоиров перешёл в "Шахтёр" в марте 2023 года из казахстанского "Атырау" и на данный момент провёл за основную команду два матча. Его контракт рассчитан до 2028 года. В прошлом сезоне Тоиров стал чемпионом страны в составе "Шахтёра".