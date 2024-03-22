Украинцы ополчились на "Аталанту" из-за поста о матче РФ и Сербии, но их просто игнорируют

Украинцы и им сочувствующие устроили массовый набег на аккаунт итальянского футбольного клуба "Аталанта" из-за репоста записи пресс-службы сборной России о победе в товарищеском матче против Сербии. Недовольных, несмотря на прямые обвинения в самых страшных грехах, уже сутки просто игнорируют.

Свой пост "Аталанта" сопроводила намёком на отличную игру Алексея Миранчука — игрока сборной России, который имеет контракт с итальянской командой. Помимо гневных комментариев пользователей, которые требуют удалить пост, нашлись и те, кто выразил восхищение нашим футболистом и в целом Россией.

Репост "Аталанты", спровоцировавший наплыв украинских пользователей. Скриншот © X / Atalanta B.C.

"Красавчик, бро (Миранчук. — Прим. Life.ru)! Слава России!" — написал один из них.