Украинцы ополчились на "Аталанту" из-за поста о матче РФ и Сербии, но их просто игнорируют
Украинцы потребовали от "Аталанты" удалить пост про победу РФ в матче с Сербией
Болельщики на товарищеском матче между сборными России и Сербии. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Украинцы и им сочувствующие устроили массовый набег на аккаунт итальянского футбольного клуба "Аталанта" из-за репоста записи пресс-службы сборной России о победе в товарищеском матче против Сербии. Недовольных, несмотря на прямые обвинения в самых страшных грехах, уже сутки просто игнорируют.
Свой пост "Аталанта" сопроводила намёком на отличную игру Алексея Миранчука — игрока сборной России, который имеет контракт с итальянской командой. Помимо гневных комментариев пользователей, которые требуют удалить пост, нашлись и те, кто выразил восхищение нашим футболистом и в целом Россией.
Репост "Аталанты", спровоцировавший наплыв украинских пользователей. Скриншот © X / Atalanta B.C.
"Красавчик, бро (Миранчук. — Прим. Life.ru)! Слава России!" — написал один из них.
Напомним, 21 марта на московском стадионе "Динамо" прошёл товарищеский матч между сборными России и Сербии. Игра закончилась уверенной победой нашей национальной команды — 4:0.