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14 марта, 11:18

Украинский футбольный тренер сбежал в США после сборов в Турции

Тренер одесского ФК "Черноморец" Касьяненко уехал в США после сборов в Турции

Тренер одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко предпочёл уехать в США, а не возвращаться на Украину. Обложка © Сайт ФК "Черноморец" (Одесса)

Тренер одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко предпочёл уехать в США, а не возвращаться на Украину. Обложка © Сайт ФК "Черноморец" (Одесса)

Тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после окончания сборов в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Уточняется, что Касьяненко провёл с клубом тренировочный сбор, однако не сел в самолёт до Кишинёва в аэропорту Антальи, хотя билет уже был куплен.

"Руководство "Черноморца" осуждает такой поступок своего — уже бывшего — представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека. Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца", — говорится в сообщении.

Там добавили, что начат процесс аннулирования тренерской лицензии Касьяненко. По сведениям портала Sport.ua, тренер, который является уроженцем Луганска, уехал в Соединённые Штаты. Мужчина планирует жить с семьёй в Майами.

"Черноморец" занимает десятое место в турнирной таблице украинской премьер-лиги.

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А ранее Life.ru писал, что Украину после начала спецоперации покинули и не вернулись 309 спортсменов и тренеров. Многие уехали на тренировочные сборы и не вернулись. Теперь Министерство молодёжи и спорта Украины планирует лишить сбежавших людей званий и исключить их из сборных команд.

Дарья Нарыкова
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