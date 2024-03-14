Украинский футбольный тренер сбежал в США после сборов в Турции

Тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после окончания сборов в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Уточняется, что Касьяненко провёл с клубом тренировочный сбор, однако не сел в самолёт до Кишинёва в аэропорту Антальи, хотя билет уже был куплен.

"Руководство "Черноморца" осуждает такой поступок своего — уже бывшего — представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека. Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца", — говорится в сообщении.

Там добавили, что начат процесс аннулирования тренерской лицензии Касьяненко. По сведениям портала Sport.ua, тренер, который является уроженцем Луганска, уехал в Соединённые Штаты. Мужчина планирует жить с семьёй в Майами.

"Черноморец" занимает десятое место в турнирной таблице украинской премьер-лиги.