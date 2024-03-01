Три артиста Львовской оперы сбежали от труппы на гастролях в Финляндии

Львовская опера начала служебное расследование по факту побега артистов, пишет Zahid.net. С 8 по 22 февраля балетная труппа гастролировала по Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. 1 марта коллектив в полном составе должен был дать представление во Львове. Интересно, что опера пока официально не объявляла о случившемся, но биографии не вернувшихся артистов уже удалили с сайта театра.

В конце прошлого года Life.ru сообщал о том, что популярный на Украине телеведущий Алексей Печий не вернулся в Незалежную после саммита ЕС в Брюсселе, на который он отправился, имея аккредитацию. Мужчина долго проработал на 24-м канале, и его поступок поразил коллег и общественность. У себя в соцсетях Печий написал, что решение было для него непростым, но он не вернётся на Украину из-за изменившегося отношения Запада к его стране.