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1 марта, 05:46

Три артиста Львовской оперы сбежали от труппы на гастролях в Финляндии

Три артиста Львовской оперы не вернулись на Украину с гастролей в Финляндии

Андрей Михалиха и его супруга Юлия Михалиха-Рома. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / muxandrij

Андрей Михалиха и его супруга Юлия Михалиха-Рома. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / muxandrij

Три артиста балета Львовской оперы не вернулись на Украину вместе со своим коллективом по завершении гастролей в Финляндии. Это ведущий танцор балета Андрей Михалиха, его супруга солистка Юлия Михалиха-Рома и Богдан Ключник.

Львовская опера начала служебное расследование по факту побега артистов, пишет Zahid.net. С 8 по 22 февраля балетная труппа гастролировала по Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. 1 марта коллектив в полном составе должен был дать представление во Львове. Интересно, что опера пока официально не объявляла о случившемся, но биографии не вернувшихся артистов уже удалили с сайта театра.

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В конце прошлого года Life.ru сообщал о том, что популярный на Украине телеведущий Алексей Печий не вернулся в Незалежную после саммита ЕС в Брюсселе, на который он отправился, имея аккредитацию. Мужчина долго проработал на 24-м канале, и его поступок поразил коллег и общественность. У себя в соцсетях Печий написал, что решение было для него непростым, но он не вернётся на Украину из-за изменившегося отношения Запада к его стране.

Юрий Лысенко
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