Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 01:29

Известный украинский ведущий сбежал в Европу под предлогом саммита ЕС

Украинский телеведущий Печий не стал возвращаться в страну после саммита ЕС

Украинский телеведущий Алексей Печий. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Печий

Украинский телеведущий Алексей Печий. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Печий

Известный украинский телеведущий Алексей Печий решил не возвращаться на родину после саммита ЕС в Брюсселе, на который был аккредитован. Он долгое время работал на 24-м канале и поверг в шок коллег и местную общественность своим решением.

На странице в социальной сети Печий сообщил, что это решение далось ему очень сложно, и объяснил, что остаётся в Европе из-за изменившегося отношения к Украине со стороны Запада. Ведущий считает, что за рубежом он сможет внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".

Судя по всему, в свои грандиозные планы Печий никого посвящать не стал. Как признался журналистам гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко, он шокирован решением своего подчинённого.

"Сказать, что я шокирован, — ничего не сказать! <...> Говорят, не суди, да не судим будешь. Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", — сказал Андрейко.

Власти Украины задумали мобилизовать сбежавших из страны мужчин, но ещё не знают как
Власти Украины задумали мобилизовать сбежавших из страны мужчин, но ещё не знают как

Печий далеко не первая известная личность, которая сбегает с Украины таким образом. Лайф писал, что ранее член сборной Украины по рыбной ловле Артур Билан сбежал с соревнований в Европе. Он скрылся после чемпионата мира в Италии, чтобы не возвращаться обратно на родину в Харьков. Также с соревнований в Европе сбежал игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько. Спортсмен отправился в Россию, где намерен подать документы на получение паспорта. После побега футбольный клуб расторг контракт с Распутько.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров