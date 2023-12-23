Известный украинский ведущий сбежал в Европу под предлогом саммита ЕС

Известный украинский телеведущий Алексей Печий решил не возвращаться на родину после саммита ЕС в Брюсселе, на который был аккредитован. Он долгое время работал на 24-м канале и поверг в шок коллег и местную общественность своим решением.

На странице в социальной сети Печий сообщил, что это решение далось ему очень сложно, и объяснил, что остаётся в Европе из-за изменившегося отношения к Украине со стороны Запада. Ведущий считает, что за рубежом он сможет внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".

Судя по всему, в свои грандиозные планы Печий никого посвящать не стал. Как признался журналистам гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко, он шокирован решением своего подчинённого.