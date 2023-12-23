Известный украинский ведущий сбежал в Европу под предлогом саммита ЕС
Украинский телеведущий Печий не стал возвращаться в страну после саммита ЕС
Украинский телеведущий Алексей Печий. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Алексей Печий
Известный украинский телеведущий Алексей Печий решил не возвращаться на родину после саммита ЕС в Брюсселе, на который был аккредитован. Он долгое время работал на 24-м канале и поверг в шок коллег и местную общественность своим решением.
На странице в социальной сети Печий сообщил, что это решение далось ему очень сложно, и объяснил, что остаётся в Европе из-за изменившегося отношения к Украине со стороны Запада. Ведущий считает, что за рубежом он сможет внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".
Судя по всему, в свои грандиозные планы Печий никого посвящать не стал. Как признался журналистам гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко, он шокирован решением своего подчинённого.
"Сказать, что я шокирован, — ничего не сказать! <...> Говорят, не суди, да не судим будешь. Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить", — сказал Андрейко.
Печий далеко не первая известная личность, которая сбегает с Украины таким образом. Лайф писал, что ранее член сборной Украины по рыбной ловле Артур Билан сбежал с соревнований в Европе. Он скрылся после чемпионата мира в Италии, чтобы не возвращаться обратно на родину в Харьков. Также с соревнований в Европе сбежал игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько. Спортсмен отправился в Россию, где намерен подать документы на получение паспорта. После побега футбольный клуб расторг контракт с Распутько.