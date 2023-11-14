"Мы хотим жить": Ещё один украинский спортсмен сбежал с соревнований, чтобы не возвращаться домой

Член сборной Украины по рыбной ловле сбежал с соревнований в Европе. Он скрылся после чемпионата мира в Италии, чтобы не возвращаться обратно на родину в Харьков.

Артур Билан рассказал, что такое решение принял после того, как ему пришли две повестки. У рыбака нет никакой возможности "решить вопрос", а жена и ребёнок не хотят постоянно жить в стрессе. Поэтому Билан покинул свою команду после провального выступления на соревнованиях прямо перед отъездом домой — все ещё спали. Рыбак написал сообщение тренеру на русском языке: поблагодарил за поддержку и просил понять.

"У меня две повестки уже. Возможностей у нас нет решить вопрос. А мы хотим жить! Так что, конечно, я понимаю, что моя карьера на Украине уже закончена", — написал Билан.