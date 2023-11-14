"Мы хотим жить": Ещё один украинский спортсмен сбежал с соревнований, чтобы не возвращаться домой
Украинский рыбак Билан сбежал с чемпионата мира в Европе
Украинский рыбак Артур Билан. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artur_bilan
Член сборной Украины по рыбной ловле сбежал с соревнований в Европе. Он скрылся после чемпионата мира в Италии, чтобы не возвращаться обратно на родину в Харьков.
Артур Билан рассказал, что такое решение принял после того, как ему пришли две повестки. У рыбака нет никакой возможности "решить вопрос", а жена и ребёнок не хотят постоянно жить в стрессе. Поэтому Билан покинул свою команду после провального выступления на соревнованиях прямо перед отъездом домой — все ещё спали. Рыбак написал сообщение тренеру на русском языке: поблагодарил за поддержку и просил понять.
"У меня две повестки уже. Возможностей у нас нет решить вопрос. А мы хотим жить! Так что, конечно, я понимаю, что моя карьера на Украине уже закончена", — написал Билан.
Пока рыбак собирается остаться в Европе.
А месяц назад игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько тоже оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь после игры Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном". Молодой человек сбежал в Россию. Отец футболиста заявил, что его сын намерен подать документы на получение российского паспорта. После побега футбольный клуб "Шахтёр" объявил о расторжении контракта с Распутько.