Названо число спортсменов, сбежавших с Украины после начала СВО
Украину после начала СВО покинули и не вернулись 309 спортсменов и тренеров
Футболист Александр Распутько. Обложка © Shakhtar.com
С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023-го Украину покинули и не вернулись 309 спортсменов и тренеров. Об этом сообщает издание "Лига".
Уточняется, что всего на сборы и соревнования выехало 9058 спортсменов и тренеров. 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским не вернулись, это 3,41% от общего числа. Теперь Министерство молодёжи и спорта Украины совместно с федерациями намерено лишить этих 309 человек званий и исключить их из сборных команд.
Ранее Лайф писал, что член сборной Украины по рыбной ловле Артур Билан сбежал с соревнований в Европе. Он скрылся после чемпионата мира в Италии, чтобы не возвращаться обратно на родину в Харьков. Свой поступок Билан объяснил тем, что получил уже две повестки и возможностей "решить вопрос" нет. А месяц назад с соревнований в Европе сбежал игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько. Молодой человек отправился в Россию, где намерен подать документы на получение паспорта. После побега футбольный клуб расторг контракт с Распутько.