Названо число спортсменов, сбежавших с Украины после начала СВО

С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023-го Украину покинули и не вернулись 309 спортсменов и тренеров. Об этом сообщает издание "Лига".

Уточняется, что всего на сборы и соревнования выехало 9058 спортсменов и тренеров. 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским не вернулись, это 3,41% от общего числа. Теперь Министерство молодёжи и спорта Украины совместно с федерациями намерено лишить этих 309 человек званий и исключить их из сборных команд.