Киев делает свой кровавый бизнес на собственных гражданах, и поэтому простым украинцам только и остаётся — бежать. Причём люди городами уезжают из Незалежной. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал Лайфу побег члена сборной Украины по рыбной ловле с чемпионата мира.

"Примечательно, что украинский спортсмен открыто говорит, что одна из главных причин его побега — невозможность "решить вопрос". Как обычно, представители киевских властей делают свой кровавый бизнес на собственных гражданах и не особенно это скрывают. Какой выход у обычных украинцев? Бежать куда глаза глядят, чем, собственно, они и занимаются. Обезлюдевшие города там давно не миф", — отметил собеседник Лайфа.