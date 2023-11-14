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14 ноября, 09:58

"Обезлюдевшие города — уже не миф": В ГД объяснили, почему с Украины бегут спортсмены

Депутат Толмачёв обвинил Киев в побеге украинского спортсмена Билана

<p>Украинский рыбак Артур Билан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artur_bilan</p>

Украинский рыбак Артур Билан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artur_bilan

Киев делает свой кровавый бизнес на собственных гражданах, и поэтому простым украинцам только и остаётся — бежать. Причём люди городами уезжают из Незалежной. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал Лайфу побег члена сборной Украины по рыбной ловле с чемпионата мира.

"Примечательно, что украинский спортсмен открыто говорит, что одна из главных причин его побега — невозможность "решить вопрос". Как обычно, представители киевских властей делают свой кровавый бизнес на собственных гражданах и не особенно это скрывают. Какой выход у обычных украинцев? Бежать куда глаза глядят, чем, собственно, они и занимаются. Обезлюдевшие города там давно не миф", — отметил собеседник Лайфа.

Парламентарий подчеркнул, что процесс побега с Украины продолжается уже годы: люди уезжают, пытаясь найти работу или просто сохранить жизнь. Так произошло и с рыбаком-профессионалом.

"Побег из Шоушенка": Как футболист "Шахтёра" Распутько готовился к побегу в Россию

"Побег из Шоушенка": Как футболист "Шахтёра" Распутько готовился к побегу в Россию

Напомним, сегодня стало известно, что член сборной Украины по рыбной ловле Артур Билан сбежал с соревнований в Европе. Он скрылся после чемпионата мира в Италии, чтобы не возвращаться обратно на родину в Харьков. Свой поступок Билан объяснил тем, что получил уже две повестки и возможностей "решить вопрос" нет. А месяц назад с соревнований в Европе сбежал игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько. Молодой человек отправился в Россию, где намерен подать документы на получение паспорта. После побега футбольный клуб расторг контракт с Распутько.

Ольга Годуненко
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