"Аталанта" снесла пост о российском форварде из-за истерики украинского футболиста ФК "Аталанта" удалил пост о россиянине Миранчуке из-за украинского футболиста 24 марта, 15:44 Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Итальянский ФК "Аталанта" удалил из соцсети пост об успехах своего российского полузащитника Алексея Миранчука. Россиянин, имеющий контракт с клубом, отличился в товарищеском матче между РФ и Сербией. "Аталанта" открыто порадовалась за спортсмена, но нарвалась на критику украинцев.

Удалённый пост "Аталанты", вызвавший негодование украинских пользователей. Скриншот © X / Atalanta B.C.

Пост успел провисеть на странице "Аталанты" не более трёх суток. Украинцы сразу атаковали ФК в комментариях, обвинив его в пристрастии к России. А затем экс-игрок клуба украинец Руслан Малиновский написал по-итальянски под постом одно слово: "Позор!"

"Аталанта" не выдержала давления и удалила пост, не дав никаких объяснений. Малиновский числился в команде с 2019-го по 2023 год. Миранчук начал играть за итальянцев с сентября 2020 года, его контракт продлится до 2025 года.

Авторы Татьяна Миссуми