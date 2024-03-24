"Зенит" не смог обыграть "Црвену Звезду" в товарищеском матче
Товарищеский матч петербургского "Зенита" и белградской "Црвены Звезды" на стадионе "Райко Митич" в столице Сербии завершился победой хозяев поля. К моменту финального свистка цифры на табло застыли на отметке 1:0.
Футболисты показали конкурентную борьбу за мяч, каждая из команд провела несколько успешных атак, которые едва не закончились голом. Несмотря на упорную борьбу, открыть счёт игрокам удалось лишь на 82-й минуте встречи. Отличился полузащитник "Црвены" Никола Кнежевич. Гостям из Северной столицы не хватило оставшегося времени, чтобы отыграться.
В ходе матча сербские болельщики выразили поддержку россиянам в связи со страшным терактом в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 133 человека. Фанаты вывесили гигантский баннер в виде солдата и спели "Катюшу".
Напомним, что в настоящий момент боевики задержаны. Их автомобиль был расстрелян сотрудниками спецслужб в Брянской области. По информации ФСБ РФ, головорезы планировали пересечь границу с Украиной и встретиться там с подельниками.