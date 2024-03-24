"Зенит" не смог обыграть "Црвену Звезду" в товарищеском матче

Товарищеский матч петербургского "Зенита" и белградской "Црвены Звезды" на стадионе "Райко Митич" в столице Сербии завершился победой хозяев поля. К моменту финального свистка цифры на табло застыли на отметке 1:0.

Футболисты показали конкурентную борьбу за мяч, каждая из команд провела несколько успешных атак, которые едва не закончились голом. Несмотря на упорную борьбу, открыть счёт игрокам удалось лишь на 82-й минуте встречи. Отличился полузащитник "Црвены" Никола Кнежевич. Гостям из Северной столицы не хватило оставшегося времени, чтобы отыграться.