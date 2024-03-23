"Аэрофлот" поддержал семьи погибших в "Крокусе" и пообещал им бесплатный перелёт

Авиакомпания "Аэрофлот" выразила соболезнования семьям посетителей "Крокус сити холла", которые погибли или пострадали от рук террористов 22 марта. В связи с трагедией им будет предоставлено право бесплатного перелёта в Москву и обратно, сказано на сайте перевозчика.

Пресс-служба компании опубликовала список родственников, которые смогут воспользоваться предложением. Это супруги жертв и раненых, их родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры, родители супруга или супруги.