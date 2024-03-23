"Аэрофлот" поддержал семьи погибших в "Крокусе" и пообещал им бесплатный перелёт
Авиакомпания "Аэрофлот" выразила соболезнования семьям посетителей "Крокус сити холла", которые погибли или пострадали от рук террористов 22 марта. В связи с трагедией им будет предоставлено право бесплатного перелёта в Москву и обратно, сказано на сайте перевозчика.
Пресс-служба компании опубликовала список родственников, которые смогут воспользоваться предложением. Это супруги жертв и раненых, их родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры, родители супруга или супруги.
"Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) на собственных рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", — говорится в сообщении.
В настоящий момент известно о 133 погибших и 140 пострадавших посетителей "Крокуса", которым не посчастливилось оказаться в здании в момент террористической атаки. Расстрелявшие безоружных людей боевики задержаны. Один из головорезов признался, что пошёл на преступление ради 500 тысяч рублей. Другой террорист рассказал о встрече с кураторами в аэропорту.
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