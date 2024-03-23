Бастрыкин поручил наградить всех, кто помогал спасать пострадавших в "Крокусе"
Граждан, участвующих в спасении пострадавших после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", представят к наградам. Автором инициативы выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Соответствующее поручение председатель СК сделал следователям, которые занимаются расследованием заведённого по факту трагедии уголовного дела.
"Особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", — сказано в сообщении пресс-службы комитета.
Трагедия, жертвами которой стали 133 человека, произошла в "Крокусе" вечером 22 марта. Вооружённые автоматическим оружием террористы расстреляли посетителей концертного зала, а затем подожгли комплекс. После нападавшие пытались сбежать на Украину и скрыться от наказания, однако спецназ изрешетил их автомобиль и произвёл задержание.