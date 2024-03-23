Бастрыкин поручил наградить всех, кто помогал спасать пострадавших в "Крокусе"

Граждан, участвующих в спасении пострадавших после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", представят к наградам. Автором инициативы выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", — сказано в сообщении пресс-службы комитета.