Обезвредившего террориста героя из "Крокуса" представят к награде
Бастрыкин поручил представить к награде героя, скрутившего боевика в "Крокусе"
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезвредил одного из боевиков во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", — рассказали в ведомстве.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в красногорском комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК сообщил о 133 погибших. Ещё более 120 человек пострадало. Преступников нашли рядом с границей с Украиной, куда они хотели бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Life.ru