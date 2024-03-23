Обезвредившего террориста героя из "Крокуса" представят к награде

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезвредил одного из боевиков во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", — рассказали в ведомстве.