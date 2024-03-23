Регион

Уведомления отключены

23 марта, 14:22

Обезвредившего террориста героя из "Крокуса" представят к награде

Бастрыкин поручил представить к награде героя, скрутившего боевика в "Крокусе"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезвредил одного из боевиков во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", — рассказали в ведомстве.

"Нас спас ангел!": Неизвестный герой в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" при теракте
"Нас спас ангел!": Неизвестный герой в полной темноте вывел толпу людей из "Крокуса" при теракте

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в красногорском комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. СК сообщил о 133 погибших. Ещё более 120 человек пострадало. Преступников нашли рядом с границей с Украиной, куда они хотели бежать. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров