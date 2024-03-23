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23 марта, 19:50

Фанаты "Црвены Звезды" спели "Катюшу" в знак поддержки РФ на матче с "Зенитом"

Фанаты сербской "Црвены Звезды" поддержали россиян после теракта в "Крокусе". Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / czvbg_novosti

Фанаты сербской "Црвены Звезды" поддержали россиян после теракта в "Крокусе". Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / czvbg_novosti

Сербские болельщики провели акцию в поддержку россиян на футбольном матче белградской "Црвены Звезды" и петербургского "Зенита". Фанаты растянули гигантский баннер и исполнили "Катюшу".

Перед началом встречи спортсмены почтили память погибших от рук террористов посетителей "Крокус сити холла" минутой молчания. Как только игра стартовала, на северной трибуне появился баннер в виде бойца в военной форме, вокруг него сформировались огромные флаги России и Сербии, а внизу растянулась надпись "Братья навек".

Фанаты сербской "Црвены Звезды" поддержали россиян после теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Фанаты сербской "Црвены Звезды" поддержали россиян после теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Параллельно тысячи фанатов "Црвены Звезды" начали скандировать: "Россия!", а после принялись петь "Катюшу".

Фанаты "Црвены Звезды" спели "Катюшу" в знак поддержки россиян на матче с "Зенитом". Видео © Telegram / РПЛ | Российская Премьер-Лига

Футбольные болельщики поддержали россиян после теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / РПЛ | Российская Премьер-Лига

Футбольные болельщики поддержали россиян после теракта в "Крокусе". Фото © Telegram / РПЛ | Российская Премьер-Лига

Вучич созывает заседание Совета нацбезопасности Сербии после теракта в "Крокусе"
Вучич созывает заседание Совета нацбезопасности Сербии после теракта в "Крокусе"

А тем временем спасательная операция в подмосковном "Крокусе" объявлена завершённой. Под обломками выгоревшего концертного зала обнаружено свыше 133 тел. Нанесённый комплексу ущерб оценивается в 11,4 миллиарда рублей, на его восстановление после страшного теракта может уйти чуть менее года.

Илья Пушкарев
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