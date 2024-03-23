Фанаты "Црвены Звезды" спели "Катюшу" в знак поддержки РФ на матче с "Зенитом"

Сербские болельщики провели акцию в поддержку россиян на футбольном матче белградской "Црвены Звезды" и петербургского "Зенита". Фанаты растянули гигантский баннер и исполнили "Катюшу".

Перед началом встречи спортсмены почтили память погибших от рук террористов посетителей "Крокус сити холла" минутой молчания. Как только игра стартовала, на северной трибуне появился баннер в виде бойца в военной форме, вокруг него сформировались огромные флаги России и Сербии, а внизу растянулась надпись "Братья навек".