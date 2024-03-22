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22 марта, 19:55

Вучич созывает заседание Совета нацбезопасности Сербии после теракта в "Крокусе"

Президент Сербии Александр Вучич созывает срочное заседание Совета национальной безопасности из-за теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщает газета Informer.

По данным главного редактора издания Драгана Вучичевича, Вучич назначил мероприятие на 09:00 по местному времени (11:00 мск).

Источник: Пятеро сотрудников "Крокус сити холла" задержаны после теракта
Источник: Пятеро сотрудников "Крокус сити холла" задержаны после теракта

Как писал Life.ru, стрельба произошла в "Крокусе" вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. Согласно последней информации, погибло 40 человек, более ста ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин дал необходимые указания.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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