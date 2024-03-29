"Ростов" обыграл "Динамо" с разгромным счётом и прервал серию побед бело-голубых

Футбольный матч 22-го тура Российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Динамо" завершился уверенной победой южан со счётом 4:1. Встреча проходила на стадионе "ВТБ-арена" 29 марта.

На протяжении двух таймов гости доминировали над москвичами, прессингуя вратаря бело-голубых стремительными атаками. Счёт на 22-й минуте открыл полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин. Следующие три гола тоже оформили гости — Данил Глебов и Мохаммад Мохеби. В активе последнего сразу два забитых мяча. Сократить отставание "Динамо" удалось лишь к концу игры. Автором гола стал бразилец Битело.

Поражение от "Ростова" прервало 11-матчевую беспроигрышную серию "Динамо". Бело-голубые с 38 очками занимают третью строчку турнирной таблицы РПЛ, жёлто-синие завоевали 30 очков и расположились на седьмой позиции.