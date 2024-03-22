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22 марта, 09:46

Молодёжная сборная России победила действующих чемпионов мира

Молодёжная сборная России на выезде обыграла команду Уругвая со счётом 1:0

Молодёжная сборная России по футболу (игроки до 21 года) обыграла команду Уругвая в товарищеском матче. Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе "Луис Франсини" и завершилась победой россиян со счётом 1:0. Стоит отметить, что южноамериканцы являются действующими чемпионами мира.

Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил полузащитник "Краснодара" Дмитрий Кучугура. В ближайших матчах подопечные Ивана Шабарова сыграют с двумя уругвайскими клубами — "Насьоналем" и "Монтевидео Сити Торке".

Напомним, на чемпионате мира среди молодёжных команд до 20 лет, который в 2023 году прошёл в Аргентине, Уругвай в финале победил сборную Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Никита Никонов
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