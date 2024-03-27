"Спартак" поможет пострадавшим от теракта в "Крокусе"

Столичный футбольный клуб "Спартак" поможет пострадавшим от теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Команда планирует передать все средства, вырученные от домашнего матча с екатеринбургским "Уралом", который состоится 30 марта.

"Наш клуб окажет материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в трагедии. Все средства от продажи билетов на домашний матч "Спартак" – "Урал", который состоится на "ЛУКойл-арене" 30 марта в 19:00 мск, будут направлены на помощь пострадавшим", — отметили в пресс-службе клуба в среду, 27 марта, добавив, что билеты на игру уже продаются.