"Спартак" поможет пострадавшим от теракта в "Крокусе"
"Спартак" передаст доход от матча с "Уралом" пострадавшим от теракта в "Крокусе"
Столичный футбольный клуб "Спартак" поможет пострадавшим от теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Команда планирует передать все средства, вырученные от домашнего матча с екатеринбургским "Уралом", который состоится 30 марта.
"Наш клуб окажет материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в трагедии. Все средства от продажи билетов на домашний матч "Спартак" – "Урал", который состоится на "ЛУКойл-арене" 30 марта в 19:00 мск, будут направлены на помощь пострадавшим", — отметили в пресс-службе клуба в среду, 27 марта, добавив, что билеты на игру уже продаются.
Добавим, что ранее о передаче средств, которые будут получены во время домашних матчей 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), семьям жертв и пострадавших заявили в "Динамо", "Локомотиве", "Сочи" и "Рубине".
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли огонь по людям, ожидавшим концерт рок-группы "Пикник". Затем боевики подожгли здание и скрылись, их задержали в Брянской области перед попыткой перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта всех нападавших отправили в СИЗО. Также в деле есть и другие фигуранты — отец и двое сыновей, продавшие террористам транспорт, и предприниматель, сдавший жильё их главарю. Их также заключили под стражу.
Сайт ФК "Спартак"