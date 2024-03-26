Сбитому террористами из "Крокуса" мальчику хоккеисты подарили клюшку и мерч с автографами
Мальчику, сбитому террористами при побеге из "Крокуса", провели вторую операцию
Мальчик, которого сбили террористы при попытке скрыться из "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT
Восьмилетнему Илье Толпыкину, которого террористы сбили на выезде из подмосковного Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), во вторник, 26 марта, провели вторую операцию на ноге. По данным телеграм-канала SHOT, ребёнок идёт на поправку.
Сейчас юный пациент находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и бедра, а также с ушибом лёгких, однако, несмотря на это, школьник держится хорошо. По словам матери, сын ведёт себя как взрослый мужчина: говорит медикам, что ничего не болит, так как не хочет жаловаться.
Мальчик занимается хоккеем и надеется выздороветь к летним сборам. Подбодрить начинающего спортсмена решили хоккеисты. Игроки московского "Спартака" навестили Илью и подарили ему мерч с автографами и словами поддержки от звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тёзка пострадавшего, Илья Ковальчук, отдал маленькому пациенту свою клюшку. Кроме того, школьника по видеосвязи поддержал нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Евгений Кузнецов. Также с Ильёй планирует связаться капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Напомним, ранее мать мальчика заявила, что террористы намеренно на скорости сбили её ребёнка, уезжая из "Крокуса". Как уточнили в СК, речь идёт о семье с двумя детьми.
22 марта в подмосковном Красногорске произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в комплекс "Крокус сити холл", где должен был начаться концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, а затем устроили поджог. Жертвами нападения, по последним данным, стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта суд отправил их в СИЗО. На следующий день под арест заключили троих соучастников террористов — отца и двух сыновей, которые продали террористам автомобиль, использованный в тот страшный вечер. А 26 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела — 32-летнего Алишера Касимова, сдавшего квартиру главарю террористов.