Сбитому террористами из "Крокуса" мальчику хоккеисты подарили клюшку и мерч с автографами

Восьмилетнему Илье Толпыкину, которого террористы сбили на выезде из подмосковного Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), во вторник, 26 марта, провели вторую операцию на ноге. По данным телеграм-канала SHOT , ребёнок идёт на поправку.

Сейчас юный пациент находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и бедра, а также с ушибом лёгких, однако, несмотря на это, школьник держится хорошо. По словам матери, сын ведёт себя как взрослый мужчина: говорит медикам, что ничего не болит, так как не хочет жаловаться.